RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США заявили, что внимательно следят за учениями Китая возле Тайваня

Фото: США следят за учениями Китая возле Тайваня
Автор: Антон Малиновский

В США заявили, что "внимательно наблюдают" за учениями Китая возле Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Американского института на Тайване, фактически исполняющий обязанности посольства, заявил, что США "имеют достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности".

"Как мы уже говорили, у Пекина нет причин превращать этот транзит, который отвечал давней практике и политике США, в нечто, чем он не является, или использовать его как повод для чрезмерной реакции", - добавил представитель.

Каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво, заявил он.

Напомним, что Вооруженные силы Китая начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали оцепление острова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань