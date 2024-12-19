В США заявили, что украинцы стоят перед фундаментальным решением

"Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня", - сказал Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия это сделать.

"Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров - ред.), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильной сделки", - продолжил он.

По его словам, это означает дальнейшую работу для укрепления позиций Украины на поле боя, чтобы она имела необходимые ресурсы, боеприпасы и мобилизованных бойцов.

В то же время он отметил, что это означает продолжение максимального давления на Россию.