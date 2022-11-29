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В США заявили, что пока не планируют предоставлять Украине системы Patriot

Фото: ЗРК Patriot США пока не передадут Украине (wikimedia)
Автор: Татьяна Зарембо

В Пентагоне заявили, что в настоящее время США не планируют поставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Во время брифинга, сообщает издание, представитель Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что противовоздушная оборона остается главным приоритетом для Минобороны США и международного сообщества, когда речь идет о поддержке Украины.

"О батареях Patriot из США - сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину. Я не хочу говорить от имени других стран, но это суверенное решение государств. Поскольку это также касается стран НАТО, то я предполагаю, что это также будет частью обсуждения альянса. Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные потребности Украины, и удовлетворить их", - отметил чиновник.

Райдер отметил, что нужно учитывать имеющиеся возможности, когда речь идет о таких мощных системах, как Patriot, потому что они требуют достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки.

"Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать. Мы учитываем такие детали, когда речь идет о более передовых системах", - пояснил представитель Пентагона.

Ранее РБК-Украина сообщало, что среди стран НАТО идет обсуждение о возможности предоставления Украине систем ПВО Patriot.

Возможные поставки Украине ЗРК Patriot испугали представителей России, пообещавших их "уничтожать", о чем заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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