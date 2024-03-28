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США заявили, что письменно предупреждали Россию о подготовке теракта в Москве

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки заявили, что направлявшие в Россию письмо предупреждали о вероятности подготовки к теракту под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

О том, что предупреждение о теракте было направлено в письменном виде координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заявил, что утверждение России о причастности Украины к нападению на концертный зал "Крокус Сити" является "чепухой". Ведь очевидно, что ответственность за теракт "несет исключительно Исламское государство".

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", находящийся под Москвой. У ТЦ было большое скопление людей.

Террористы массово расстреливали россиян и подожгли выходы, чтобы сделать невозможным бегство.

Позже в РФ были арестованы граждане Таджикистана и обвинены в теракте. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что подозреваемые якобы пытались скрыться в Украине через Брянскую область.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчины доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

Как заявил 27 марта начальник ГУР Кирилл Буданов, Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц, но решила бездействовать.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТеракт