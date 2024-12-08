В США заявили, что Байден "внимательно следит" за событиями в Сирии

Президент США Джо Байден отлеживает ситуацию в Сирии. Также он находится на постоянной связи с партнерами.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт, пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter (Х).

Также, по данным Саветта, США поддерживают постоянную связь с региональными партнерами по этому вопросу.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии", - отметил он.

Ситуация в Сирии

В конце ноября 2024 года конфликт в Сирии вспыхнул с новой силой. Масштабные боевые столкновения начались между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), отрядами Сирийской национальной армии и армией Башара Асада.

По последним данным, премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, избранным народом. Заявление прозвучало после того, как повстанцы зашли в Дамаск.

На данный момент известно, что президент Башар Асад вылетел из столицы Сирии в неизвестном направлении, воспользовавшись самолетом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.