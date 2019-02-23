У США заявили про плани залишити в Сирії вдвічі більше солдатів

США хочуть залишити в Сирії 400 військових

США намерены оставить в Сирии около 400 военнослужащих. Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Ранее сообщалось, что США оставят в Сирии 200 военнослужащих. По словам представителя Белого дома, военные будут располагаться на базе международной антитеррористической коалиции "Эт-Танф" неподалеку от границы с Ираком и Иорданией на востоке Сирии. Это решение США уже поздравили сирийские курды, которые призвали Вашингтон оставить военных, поскольку опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинут Сирию за три месяца.

Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.

На данный момент значительного прогресса в этом вопросе не достигнуто. Это может привести к еще одному варианту - замедление вывода войск США.