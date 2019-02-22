США залишать в Сирії 200 військовослужбовців

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

США залишать миротворчий контингент у Сирії

США мають намір залишити в Сирії невеликий миротворчий контингент у складі 200 військовослужбовців після виведення своїх військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Невеликий миротворчий контингент у складі приблизно 200 чоловік залишиться в Сирії на якийсь час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці.

Висновок американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

На даний момент значного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Це може призвести до ще одного варіанту - уповільнення виводу військ США.