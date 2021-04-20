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У США заявили, що план Росії перекрити частину Чорного моря спрямований на підрив України

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 17:18
У США заявили, що план Росії перекрити частину Чорного моря спрямований на підрив України Фото: тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін (facebook.com/usdos ukraine)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати висловили глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні військові і державні суди в частинах Чорного моря. Там вважають, що план спрямований на підрив України.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.

"Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських судів і перешкоджання доступу в українські порти Азовського моря, мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України. Це являє собою чергову непровоковану ескалацію поточної кампанії Москви, спрямованої на підрив та дестабілізацію України", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму і на кордоні з Україною

"В масштабах, не спостерігалося з часу вторгнення Росії в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

В дипломатичному представництві підтвердили непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальними водами.

"США не визнають і ніколи не визнавати заявлену Росією анексію Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Сполучені Штати і НАТО в провокаційній діяльності в повітряному просторі акваторії Чорного моря.

Крім того, глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яку коли-небудь розгортала РФ.

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