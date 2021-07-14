США заявили про зміну політики щодо Куби після протестів

"Ми проводимо огляд політики щодо Куби", - сказала в ході брифінгу Псакі, додавши, що зараз вивчається вплив на політичний і економічний добробут кубинців.

Вона підкреслила, що протести, що пройшли на Кубі, стали наймасштабнішими за останній час і це вплине на подальші дії США.

"Ми будемо відстежувати розвиток подій в майбутні дні і розробляти нашу політичну відповідь відповідно до цього", - додала прес-секретар.

Псакі підкреслила, що США закликають владу Куби негайно звільнити всіх затриманих протестувальників.