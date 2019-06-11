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США заявили про готовність до переговорів з Іраном


Іран оголосив про призупинення деяких зобов'язань по СВПД

США готові до переговорів з Іраном з іранської проблеми. Про це заявила представник держдепартаменту США Морган Ортагус, повідомляє Radio Farda.

Вона зазначила, що недавня погроза Ірану припинити виконання ключових ядерних зобов'язань по Спільному всеосяжного плану дій (СВПД) є "великим кроком у неправильному напрямку".

"Єдине рішення - це нове й краще угоду, яка вирішує весь спектр загроз Ірану. Ці загрози викладені в 12 вимогах, які, як сказав президент Трамп і держсекретар (Майк Помпео, - ред.), ми готові обговорювати. Іранські лідери знають, як з нами зв'язатися", - заявила Ортагус.

У травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Ірану Мохаммад аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.

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