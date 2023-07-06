США завтра объявят новую помощь Украине. В нее войдут кассетные снаряды, - Reuters

По словам американских чиновников, ожидается, что завтра будет объявлено о пакете помощи, который включает кассетные боеприпасы кассетные боеприпасы калибра 155-мм.

В Белом доме заявили, что отправка кассетных боеприпасов в Украину "активно рассматривается", но пока нет никаких заявлений.

В пакете помощи, стоимость которого значительно превышает 500 миллионов долларов, Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Однако, по словам чиновников, пакет все еще обсуждается и может измениться.

Стоит отметить, что этот пакет помощи станет 42-м, утвержденным Соединенными Штатами для Украины с начала полномасштабного российского вторжения, на общую сумму более 40 миллиардов долларов.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

Ранее CBS News сообщало, что США могут объявить об отправке кассетных боеприпасов Украине уже на этой неделе.

Кассетные боеприпасы

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.