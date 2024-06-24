США завтра могут объявить новый пакет военной помощи Украине, - СМИ

Помощь Украине от США

Напомним, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине самое большое количество вооружений среди всех стран Запада.

Последний раз США объявляли об очередном пакете военной помощи для Украины несколько недель назад. Туда вошли 155-мм гаубицы, снаряды для реактивных систем залпового огня и другое вооружение общей стоимостью 225 млн долларов.

Отметим, что также Вашингтон недавно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России. При этом речь не идет о дальнобойных ракетах ATACMS, которые Украина получила этой весной.

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