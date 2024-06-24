США завтра могут объявить новый пакет военной помощи Украине, - СМИ

Соединенные Штаты Америки уже завтра, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" в Telegram.
Издание отмечает, что информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл неназванный американский чиновник.
При этом более детальных подробностей о том, какое вооружение получат украинские защитники, пока нет.
Напомним, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине самое большое количество вооружений среди всех стран Запада.
Последний раз США объявляли об очередном пакете военной помощи для Украины несколько недель назад. Туда вошли 155-мм гаубицы, снаряды для реактивных систем залпового огня и другое вооружение общей стоимостью 225 млн долларов.
Отметим, что также Вашингтон недавно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России. При этом речь не идет о дальнобойных ракетах ATACMS, которые Украина получила этой весной.
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