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США не завершать евакуацію з Афганістану за 36 годин, - Пентагон

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки не планують завершувати евакуацію з Афганістану за 36 годин. Вона триватиме до запланованого кінця операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Операція з евакуації з Кабула не завершиться через 36 годин. Ми продовжимо евакуювати якомога більше людей до кінця місії", - зазначив він.

Зазначимо, раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Вашингтон має намір завершити евакуацію з Афганістану протягом 36 годин. При цьому операція зосередиться на тому, щоб вивезти ще близько 1800 місцевих афганських співробітників посольства США, які ще мають дістатися до аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США є запасний план на випадок, якщо не встигнуть евакуювати всіх охочих з Афганістану до 31 серпня.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан