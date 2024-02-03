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США нанесли удары по шести крылатым ракетам хуситов

Фото: военные США уничтожили ракеты хуситов перед их атакой по кораблям в Красном море (facebook.com/DDG107)
Автор: Владимир Костырин

Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли удары по 6 противокорабельным крылатым ракетам йеменских хуситов, которые готовились к атакам кораблей в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных Сил США.

В заявлении американских военных отмечается, что этот удар по ракетам был нанесен в порядке самообороны.

"3 февраля примерно в 19:20 (по времени Саны) силы Центрального командования США нанесли удары в порядке самообороны по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые готовились к запуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении CENTCOM.

Также отмечается, что ВС США идентифицировали крылатые ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и "определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям и торговым судам ВМС США в регионе".

"Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов", - отмечается в заявлении Центрального командования.

Заметим, между тем сегодня вечером телеканал Al Masirah обнародовал сообщение, что военные силы США и Великобритании второй раз за сутки нанесли серию ударов по Йемену, и были атакованы объекты хуситов в Сане.

Напомним, с ноября прошлого года хуситы стали активно атаковать торговые суда, имеющие связи с Израилем. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море. Боевики группировки по-прежнему продолжили атаки на торговые корабли.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться. 17 января Соединенные Штаты Америки снова внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

Вчера в Центральном командовании США заявили, что две противокорабельные баллистические ракеты были запущены из районов, контролируемых хуситами в Йемене, предположительно в сторону торгового судна.

Детальнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

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