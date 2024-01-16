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США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене, - Reuters

Иллюстративное фото: США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 16 января, снова ударили ракетами по Йемену. Целью стали противокорабельные ракеты хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали изданию два неназванных американских чиновника, удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. 

Более детальные подробности атаки пока неизвестны. 

Атаки хуситов на суда

Напомним, йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море и не только еще в ноябре прошлого года. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАС. 

В ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами. По всей стране гремели взрывы. 

Несмотря на это, хуситы продолжили бить по судам у побережья Йемена. Еще вчера, 15 января, они нанесли удар по американскому судну

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по хуситам повторят. 

 

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Соединенные Штаты АмерикиЙеменракетный удар