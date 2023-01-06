США утвердили продажу Финляндии тактических ракет и авиационных бомб на 300 млн долларов

В целом Финляндия запросила продажу 40 ракет AIM-9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW

"Предлагаемая продажа улучшит боевые возможности Финляндии с точки зрения вооружений класса "воздух - воздух" и "воздух - земля", а также окажет положительное воздействие на отношения США со странами Северной Европы. Финляндия намеревается использовать эти вооружения и сопутствующие услуги для применения своими истребителями", - говорится в документе.

Продажа этих вооружений "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе", заявили в Пентагоне.

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент.

После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Ранее Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

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