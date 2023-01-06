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США утвердили продажу Финляндии тактических ракет и авиационных бомб на 300 млн долларов

Фото: США утвердили продажу Финляндии тактических ракет (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США приняла решение продать Финляндии тактические ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9X Block II и управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в 323,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

В целом Финляндия запросила продажу 40 ракет AIM-9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW

"Предлагаемая продажа улучшит боевые возможности Финляндии с точки зрения вооружений класса "воздух - воздух" и "воздух - земля", а также окажет положительное воздействие на отношения США со странами Северной Европы. Финляндия намеревается использовать эти вооружения и сопутствующие услуги для применения своими истребителями", - говорится в документе.

Продажа этих вооружений "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе", заявили в Пентагоне.

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент.

После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Ранее Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

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Финляндия