США задерживают передачу Украине австралийских танков M1A1 Abrams, - ABC

Австралия в прошлом году обещала передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, однако они до сих пор не отправлены. Задержка связана из-за сопротивления США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
Спустя несколько месяцев после того, как впервые было объявлено передачу танков в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, M1A1 Abrams все еще ожидают разрешения на отправку за границу. Представители Минобороны Австралии отчасти возглашают вину за задержку на Соединенные Штаты.
Впервые о сложностях передачи стало известно в марте после того, как президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Теперь представители Минобороны утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, так как официальное разрешение США на передачу танков M1A1 Abrams другой стране, до сих пор не получено.
"Австралия по-прежнему придерживается цели по поставку M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями по передаче имущества, включая доставку и обеспечение", - сказа представитель Минобороны Австралии.
Ранее ABC писало об опасениях чиновников США, которые утверждают, что в прошлом году Пентагон предостерег Австралию от передачи в дар этих танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины.
Издание уточняет, что ныне списанный австралийский флот из 59 танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году, но никогда не был развернут в боевых действиях. Их заменяют более новым танков M1A2, который может похвастаться 120-миллиметровой пушкой.
Напомним, что в августе 2024 года Австралия списала последний M1A1 Abrams. Перед этим Украина просила передать танки ВСУ.
Вскоре, 17 октября 2024 года, стало известно, что Австралия передайте Украине 49 устаревших танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 245 млн долларов. Соответствующая информация была опубликовано на сайте австралийского правительства.
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