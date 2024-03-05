ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США задержали сотрудника ВВС, который "сливал" данные об Украине через сайт знакомств

Вторник 05 марта 2024 06:40
UA EN RU
В США задержали сотрудника ВВС, который "сливал" данные об Украине через сайт знакомств Фото: в США задержали сотрудника ВВС, который сливал данные об Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Соединенных Штатах задержали сотрудника военно-воздушных сил по обвинению в раскрытии секретных данных о вторжении РФ в Украину через платформу онлайн-знакомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Отмечается, что 63-летнего обвиняемого зовут Дэвид Слейтер. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации. Сообщается, что до работы в Страткоме он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.

В обвинительном заключении говорится, что господин Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, посвященных вторжению РФ в Украину. Утверждается, что он передавал собранную на брифингах секретную информацию через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, живущую в Украине.

Его собеседник также регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным осведомителем" и "секретным агентом".

"В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставлял ему секретные разведданные, в том числе о военных объектах и российском военном потенциале, связанном с вторжением России в Украину", - говорится сообщении Министерства юстиции США.

Первое судебное заседание по делу Слейтера пройдет сегодня, 5 марта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший дипломат США, занимавший пост посла в Боливии, признал себя виновным в работе на Кубу на протяжение более 40 лет. 73-летнему Виктору Мануэлю Роше предъявили обвинение в тайной передаче информации кубинскому правительству, управляемому коммунистами, с 1981 года, когда он работал в Госдепартаменте США.

Также мы писали, что спецслужбы Австралии разоблачили шпионскую группу под названием "Команда А", которая собирала информацию о военном сотрудничестве страны с союзниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать