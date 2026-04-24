В США арестовали солдата, который выиграл 400 тысяч долларов на ставках о задержании Мадуро

Речь идет о военном Ганноне Кен Ван Дайка, который участвовал в спецоперации по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Спецназовец, заранее зная о рейде, делал ставки на рынках прогнозов на успешный захват Мадуро военными США.

В результате Ван Дайк выиграл более 400 тысяч долларов благодаря конфиденциальной информации, которую он не имел права использовать согласно законодательству.

"Рынки прогнозов не являются убежищем для использования незаконно присвоенной конфиденциальной или секретной информации для личной выгоды", - сказал Джей Клейтон, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка на Манхэттене, где были выдвинуты обвинения против военного.

В своем заявлении он добавил, что те, кому доверено охранять тайны страны, обязаны защищать их и военнослужащих, а не использовать эту информацию для личной финансовой выгоды.

Спецназовцу предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в нарушении Закона о товарных биржах, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.