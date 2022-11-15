США осуждают массированный ракетный удар России по Украине, - Салливан

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, судя по всему, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Мы не упускаем из виду, что, когда мировые лидеры встречаются на G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины", - заявил Салливан.

По его словам, такие действия России лишь усиливают обеспокоенность "Большой двадцатки" дестабилизирующим воздействием, которое вызывает путинская война.

Салливан также заверил, что США и союзники будут продолжать предоставлять Украине все необходимое для самообороны, в том числе системы ПВО.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал советник президента США.

При этом посол США в Украине Бриджит Бринк назвала атаку россиян "очередной волной жестоких нападений".

"Мы будем продолжать поддерживать украинцев, месяцами остававшихся мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины", - отметила она.