В США осудили санкции пяти союзников против чиновников Израиля за экстремизм

Соединенные Штаты осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского правительства.

Об этом заявил госсекретар США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника на сайте Госдепартамента США.

Рубио в своем заявлении отметил, что эти санкции "не способствуют усилиям США, направленным на достижение перемирия, возвращение всех заложников домой и завершения войны".

"Мы отвергаем любую идею равноценности: ХАМАС является террористической организацией, которая совершила неописуемые зверства, продолжает удерживать в заложниках невинных гражданских лиц и не позволяет жителям Газы жить в мире", - отмечается в заявлении.

В Госдепартаменте напомнили партнерам США, чтобы "они не забывали, кто является настоящим врагом", призвали отменить санкции и подчеркнули, что стоят бок о бок с Израилем.

Санкции против чиновников Израиля

Во вторник, 10 июня, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания объявили о совместном введении санкций против двух высокопоставленных израильских чиновников, ультраправых националистов - членов кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении глав МИД пяти стран отмечается, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Безалель Смотрич, подпадают под санкции "за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу".

В заявлении чиновников обвиняют в экстремистской риторике, призывах выселить палестинцев из их домов и создать на их месте новые израильские поселения, а также в поощрении насилия и нарушении прав человека.

Министры убеждены, что риторика двух членов израильского правительства, также подрывает "собственную безопасность Израиля и его авторитет в мире". В то же время они подчеркнули, что эти меры не противоречат неизменной поддержке безопасности Израиля и подтвердили осуждение вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Санкции не были подробно описаны в заявлении, но могут включать запрет двум чиновникам въезжать на территорию пяти стран-союзников США, а также замораживание некоторых активов за рубежом.