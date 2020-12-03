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США на засіданні ОБСЄ: ми ніколи не визнаємо російську окупацію Криму

Автор: Дмитро Левицький

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Бігун підняв тему російської окупації Криму під час засідання Ради міністрів ОБСЄ. Він пообіцяв, що Вашингтон ніколи не визнає, що Крим належить Росії.

Про це повідомляє телеканал "Голос Америки".

Представник американського Держдепу наголосив, що питання України повинне залишатися першим на порядку денному ОБСЄ, адже російська агресія призвела до загибелі понад 13 тисяч українців. Він також нагадав про переслідування кримських татар на окупованому півострові.

"Неприпустимо, що СММ ОБСЄ щодня стикається з утисками та перепонами переважно на територіях, які контролює Росія. Нікого не надурять наполягання Москви на тому, що Україна несе відповідальність за конфлікт на власній території", - заявив він.

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Крім того, Бігун закликав Москву виконати всі свої зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі.

"США закликають Росію повністю виконати її зобов'язання відповідно до мінських угод. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією", - підкреслив він.

Нагадаємо, до цього у США заявляли, що Україна повинна бути вільною від втручання та агресії з боку Росії.

Крім того, нещодавно НАТО пообіцяло розширити присутність в Чорноморському регіоні та посилити допомогу Україні на тлі російської мілітаризації Криму.

Прогноз погоди
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