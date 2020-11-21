У США заявили, що Україна повинна бути вільна від окупації Росії

Фото: Христина Квін (РБК-Україна)

Україна повинна бути вільною від втручання і агресії з боку Росії, включаючи припинення російської окупації Криму і виведення російських сил зі сходу України. Сполучені Штати підтримують український народ і пов'язані з Євромайданом надії на багату Україну.

Про це заявила тимчасово повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США.

"Сім років тому українці зібралися на площі з вимогами до свого уряду почути їхній голос і продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Ці дії громадян вивели Україну на шлях реформ, на якому було зроблено нелегке просування вперед", - заявила вона.

При цьому Квін зазначила, що головним зусиллям України є зміцнення інститутів, які борються з корумпованими колами, що підкуповують суддів, народних депутатів і погрожують журналістам і громадянському суспільству.

"Нові інститути, спрямовані на зменшення корупції, поглиблення партнерських відносин з НАТО і ЄС, стабільна банківська та енергетична галузі та активне залучення громадянського суспільства було б неможливим без Євромайдану. Потрібно ще чимало зробити, щоб здійснити прагнення Революції Гідності", - зазначила вона.

Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо... Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Friday, November 20, 2020

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Свято 21 листопада був встановлений в пам'ять про події на Майдані 2013 року, з яких почалася Революція Гідності.

Крім того, в центрі Києва заплановані заходи, приурочені до Дня Гідності і Свободи. У зв'язку з цим столична поліція посилила заходи безпеки.