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Трамп ответил критикам пошлин: США зарабатывают почти 2 млрд долларов в день

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты зарабатывают на введенных тарифах почти 2 млрд долларов в день. Таким образом он отметил на критику пошлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Rapid Response 47.

"Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день от тарифов... И у нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные сделки", - заявил Трамп.

Он добавил, что Япония и Южная Корея, а также "другие" - отправляют своих представителей в США, чтобы заключить сделку, которая позволит избежать введенных тарифов.

"Америка очень скоро снова станет очень богатой", - добавил он.

Тарифы Трампа

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп анонсировал пошлины на импорт против большинства торговых стран-партнеров США. Они установлены в размере от 10% до 49% (для каждый страны индивидуально), однако самая большая пошлины задействована против Китая. В Белом доме вчера заявили, что импортная пошлина на товары из КНР поднята до уровня 104%.

Меры американского лидеры привели к падению фондового рынка США, однако Трамп не отказался от своей таможенной политики, сравнив ее с "лекарством".

Также он недавно сообщил, что готов к диалогу с государствами, которые хотят более выгодные условия для торговли. По словам министра финансов США Скотта Бессента, к Вашингтону уже обратились около 70 стран для переговоров.

Подробнее о том, что думают республиканцы о тарифах Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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