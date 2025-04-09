Трамп ответил критикам пошлин: США зарабатывают почти 2 млрд долларов в день

"Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день от тарифов... И у нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные сделки", - заявил Трамп.

Он добавил, что Япония и Южная Корея, а также "другие" - отправляют своих представителей в США, чтобы заключить сделку, которая позволит избежать введенных тарифов.

"Америка очень скоро снова станет очень богатой", - добавил он.