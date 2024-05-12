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Разведка Южной Кореи рассматривает вероятные поставки КНДР оружия России

Корея, Воскресенье 12 мая 2024 18:19
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Разведка Южной Кореи рассматривает вероятные поставки КНДР оружия России Фото: Южная Корея рассматривает возможные поставки КНДР оружия России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Разведка Южной Кореи рассматривает подозрения в том, что северокорейское оружие, изготовленное в 1970-х годах, поставлялось России для ее войны в Украине на фоне углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Замечание Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи было сделано в ответ на недавнее сообщение местного СМИ о том, что 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные на Севере в 1970-х годах, кажется, были среди вооружений, которые Россия использовала в своей войне против Киева.

"NIS подробно анализирует соответствующие обстоятельства, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", - заявили в разведке.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик также подсчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между их лидерами в сентябре, которых достаточно для размещения примерно 3 миллионов снарядов калибра 152 мм или 500 000 снарядов калибра 122 мм артиллерийские снаряды.

NIS также заявил, что внимательно следит за возможностью незаконной поставки частей ракет в Северную Корею на фоне опасения, что они могут закупать такие части для разработки нового оружия.

Сотрудничество России и КНДР

Напомним, недавно Северная Корея заявила, что в этом году начнут поставлять в свои вооруженные силы новую 240-мм реактивную систему залпового огня. Есть вероятность, что ее также будут передавать россиянам.

В то же время, мы писали, что использование северокорейских ракет Россией подтвердили в Организации Объединенных Наций.

Кроме того, по данным Белого дома, Россия тайно поставляет нефть в КНДР, несмотря на ограничения ООН.

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