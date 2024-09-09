Google запретил регистрацию в своих сервисах с помощью номеров РФ
Компания Google прекратила регистрацию аккаунтов с помощью российского номера. Это может быть связано с новыми санкциями США против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Как пишет издание, пользователи, желающие зарегистрировать новый аккаунт на российский номер, не могут этого сделать.
Следует заметить, что представители Google не объявляли об ограничениях для пользователей из России.
Напомним, Google вместе с другими крупными технологическими компаниями наложил несколько санкций на Россию в ответ на ее вторжение в Украину. Эти действия оказали значительное влияние на разные сервисы в России.
Что предшествовало
В частности, на территории России Google приостановил показ рекламы на всех своих платформах, включая YouTube, поисковую и медийную рекламу. Этот шаг был направлен на перекрытие потоков доходов для российских организаций, связанных с государством и военными.
YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал российские государственные медиа-каналы. В начале этого года YouTube заблокировал более 40 региональных каналов русской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Недавно в России видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах. Вероятная причина – решение российских властей замедлить работу YouTube. Эти действия якобы являются следствием политики YouTube, последовательно удаляющей каналы российских политических деятелей.
Google Cloud перестал принимать новых клиентов в России. Кроме того, доступ к сервисам Google Cloud был ограничен российским государственным организациям.
Прекращение работы Google Pay: из-за санкций против российских финансовых учреждений была ограничена работа сервисов Google Pay, что затруднило использование сервиса пользователями некоторых российских банков.
Ограничения в App Store: Google Play приостановил загрузку платных приложений и обновлений в России. Бесплатные приложения остаются доступными, но экономическое влияние на разработчиков, возлагаемых на внутренние покупки или платные загрузки, было значительным.
Соблюдение санкций: Google соблюдает международные санкции и экспортный контроль, включающие ограничения на предоставление услуг или технологий субъектам, попавшим под санкции в России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .