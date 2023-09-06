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США ввели ограничения против компании РФ и ее сотрудников. Помогали обходить санкции

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании "Электроком ВПК" и ее сотрудников. Их считают причастными к помощи в обходе санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Федерального правительства США.

Кроме "Электроком ВПК", под ограничения подпали расположенная на Кипре компания Astrafteros Technokosmos, расположенная в Латвии, компания Ultra Trade Service и Juzhoi Electronic в Таджикистане.

Также США ввели экспортные ограничения против Артура Петрова, Жанны Солдатенковой и Руслана Альметова. Петров и Солдатенкова являются сотрудниками "Электроком ВПК", а Альметов ее основателем и генеральным директором.

Что этому предшествовало

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что 33-летнему Артуру Петрову, проживавшему в России и на Кипре, предъявлено обвинение по уголовному делу за нарушение экспортного контроля, контрабанду, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Он был арестован 26 августа на Кипре по запросу США.

"Артур Петров вступил в сговор с целью контрабанды в Россию американских микроэлектронных технологий, имеющих военное применение - тех компонентов, которые российские военные в дальнейшем использовали при несправедливом вторжении в Украину", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Как утверждается, Петров знал, что транзакции и поставки нарушали экспортный контроль США в отношении России. Чтобы реализовать свою схему, он покупал микроэлектронику у американских экспортеров, используя кипрскую подставную компанию Astrafteros Technokosmos LTD и в дальнейшем перепродал продукцию компании "Электроком ВПК" из РФ.

Россияне активно помогают закупать электронику в странах Запада

В марте в Эстонии был задержан Андрей Шевляков, в США его обвинили в закупке электроники для РФ в обход санкций. Для ареста Хьюстонское отделение ФБР сотрудничало с полицией безопасности Эстонии. При аресте у него были изъяты адресованные ему грузы, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры. В случае обвинительного приговора Шевляков грозит до 20 лет заключения.

В июле 2023 года в США из Эстонии был экстрадирован вероятный сотрудник российских спецслужб Вадим Конощенок. Он мог заниматься контрабандой западного оружия в РФ.

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