США предложили вознаграждение за информацию о лидерах вымогателя Hive

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ответ на растущую угрозу, исходящую от хакерской группировки Hive, специализирующейся на вымогательстве, Государственный департамент США объявляет о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, способствующую идентификации или установлению местонахождения ключевых лидеров этой преступной организации.

"Программа-вымогатель Hive нацелена на жертв в более чем 80 странах, включая США. Начиная с конца июля 2022 года ФБР проникло в компьютерные сети Hive, получило его ключи расшифровки и предложило их жертвам по всему миру, избавив жертв от необходимости платить до 130 миллионов долларов в качестве требуемого выкупа",- , - заявили в Госдепартаменте.

Преступления Hive

В мае 2021 года хакеры Hive совершили атаку на Colonial Pipeline, один из крупнейших топливных трубопроводов США. Операторы ненадолго приостанавливали поставки топлива на восточном побережье США и заплатили хакерам миллион долларов. Впоследствии, часть этой суммы удалось вернуть благодаря усилиям США.

В 2022 году киберпреступники совершили атаку на Partnership HealthPlan, американскую медицинскую организацию, похитив 850 тысяч записей с персональными данными пациентов и 400 ГБ конфиденциальных файлов с сервера.

Кибератаки в мире

Ранее мы писали, что Нидерланды публично обвинили Китай в кибератаке на оборонную сеть.

К слову, в декабре 2023 года связанные с РФ и Китаем хакеры сломали самый опасный ядерный объект Великобритании.