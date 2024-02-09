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США запропонували винагороду за інформацію про лідерів вимагача Hive

Вашингтон, П'ятниця 09 лютого 2024 02:41
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США запропонували винагороду за інформацію про лідерів вимагача Hive Ілюстративне фото: США запропонували винагороду за інформацію про лідерів здирника Hive (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держдеп США пропонує 10 млн доларів за інформацію про лідерів вимагача Hive.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відповідь на зростаючу загрозу, що походить від хакерського угруповання Hive, що спеціалізується на вимаганнях, Державний департамент США оголошує про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що сприяє ідентифікації або встановленню місцезнаходження ключових лідерів цієї злочинної організації.

"Програма-вимагач Hive націлена на жертв у більш ніж 80 країнах, включаючи США. Починаючи з кінця липня 2022 ФБР проникло в комп'ютерні мережі Hive, отримало його ключі розшифровки і запропонувало їх жертвам по всьому світу, позбавивши жертв від необхідності платити до 130 мільйонів доларів як необхідний викуп", - , - заявили в Держдепартаменті.

Злочини Hive

У травні 2021 хакери Hive здійснили атаку на Colonial Pipeline, один з найбільших паливних трубопроводів США. Оператори ненадовго призупиняли постачання палива на східному узбережжі США та заплатили хакерам мільйон доларів. Згодом частину цієї суми вдалося повернути завдяки зусиллям США.

У 2022 році кіберзлочинці здійснили атаку на Partnership HealthPlan, американську медичну організацію, викравши 850 тисяч записів з персональними даними пацієнтів та 400 ГБ конфіденційних файлів із сервера.

Кібератаки у світі

Раніше ми писали, що Нідерланди публічно звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу.

До речі, у грудні 2023 року пов'язані з РФ і Китаєм хакери зламали найнебезпечніший ядерний об'єкт Великобританії.

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