США можуть ввести обмеження на перетин кордону з Мексикою

Фото: кордон США і Мексики (vg.no)

Заходи можуть застосувати для запобігання поширенню нового коронавіруса

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення в'їзних обмежень на кордоні з Мексикою для запобігання поширенню нового коронавіруса. Про це в суботу повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Відзначається, що в Мексиці підтверджено три випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпеку американців". Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом. Він зазначив, що його уряд, в якості одного із заходів, може припинити транспортне сполучення з Італією і Південною Кореєю, проте зараз для цього "невідповідний час".

Відзначимо, що Конгрес Сполучених Штатів розглядає можливість виділити від шести до восьми млрд доларів на боротьбу з поширенням коронавіруса Covid-19. Демократи і республіканці в Конгресі США зацікавлені досягти остаточної домовленості на початку наступного тижня, щоб встигнути провести всі голосування до весняних канікул.