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Афганістан покинули перші американці після завершення виведення військ США, - AFP

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Вашингтон, Понеділок 06 вересня 2021 19:06
Афганістан покинули перші американці після завершення виведення військ США, - AFP Фото: перші американці покинули Афганістан після виведення військ США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чотири громадянина США покинули Афганістан наземним транспортом у понеділок, 6 вересня, в рамках організованої американським урядом евакуації після виведення військ. Бойовики радикального руху "Талібан" не перешкоджали їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News Agency.

За даними агентства, громадян США, які залишили Афганістан, на кордоні зустрічали американські дипломати. В яку саме країну вони виїхали не уточнюється.

Співрозмовник видання зазначив, що таліби були обізнані про виїзд американців і не перешкоджали їм.

Джерела агентства уточнили, що з Афганістану після виведення військ могли виїхати й інші американці. По всій видимості, зазначив співрозмовник видання, вони зробили це в приватному порядку.

Нагадавши, виведення військ США і евакуація американців з Афганістану завершилася в ніч на 31 Серпня.

Проте в країні залишилося трохи понад 100 американців, в основному з подвійним громадянством.

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