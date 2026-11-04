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США заказывают для Украины более тысячи новых крылатых ракет ERAM, - СМИ

00:13 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
США заказывают для Украины более тысячи новых крылатых ракет ERAM, - СМИ Фото: США ищут производителя новых крылатых ракет ERAM для Украины (facebook.com/GeneralStaff)
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Воздушные силы США ищут подрядчиков для производства новых крылатых ракет ERAM, предназначенных для Украины. Ракета должна лететь более 460 км и попадать в цель даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AirForceTimes.

ERAM (Extended Range Attack Munition) - это небольшая крылатая ракета воздушного базирования, рассчитанная на массовое производство. В ВВС США его описывают как доступное оружие для высокоточных ударов по важным стационарным целям с безопасного расстояния.

В запросе к производителям воздушные силы изложили технические требования. Ракета должна относиться к классу 500 фунтов (около 227 кг) и преодолевать более 250 морских миль, то есть более 460 км. Скорость не должна превышать 0,6 Маха.

Отклонение от цели не должно превышать 10 метров, даже если противник глушит GPS. Помимо фугасно-осколькового действия, ERAM должна быть способна частично пробивать помехи при ударе.

Компании должны представить предложения до 19 ноября. Требования к скорости поставки жесткие: первые ракеты должны поступить не позднее чем через три месяца после подписания контракта.

В общей сложности речь идет о более чем 1000 ракетах, и всю партию нужно передать в течение 15 месяцев.

Использует ли ERAM Украина

В августе 2025 г. администрация Трампа объявила о продаже Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 млн долларов. Их могут запускать из истребителей F-16.

В июне 2026 года украинские медиа предполагали, что Украина применила AGM-188A Rusty Dagger, одну из версий ERAM, для удара по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов. Предприятие производит компоненты для российских ракет.

О возможных сроках первых поставок ERAM в августе 2025 года писало CNN. Тогда издание выяснило, что ракеты, одобренные Госдепом для Киева, могут начать поступать в Украину до конца того же года.

Параллельно Вашингтон ищет деньги на другие пакеты для Украины. По данным Bloomberg, США попросят союзников по НАТО дополнительно профинансировать закупку оружия для ВСУ, поскольку на согласованные пакеты не хватает около 2 млрд долларов. Соответствующий запрос может быть отправлен уже в ноябре.

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