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США закупят еще 200 млн доз вакцин от коронавируса

Вашингтон, Среда 27 января 2021 12:04
США закупят еще 200 млн доз вакцин от коронавируса
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Американские власти намерены закупить еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года. Общее количество купленных США вакцин составит 600 млн доз.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, передает NBC.

Обе вакцины требуют применения двух доз, чтобы обезопасить человека от коронавируса.

"Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию", - сказал Байден.

Напомним, глава аппарата Белого Дома Рон Клейн заявил, что у команды предыдущего президента Дональда Трампа не было плана вакцинации США от коронавируса.

Ранее Джо Байден заявил, что в борьбе с коронавирусом "нельзя терять ни секунды".

Отметим, после инаугурации Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

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