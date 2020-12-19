США закривають два консульства у Росії

Державний секретар США Майкл Помпео прийняв рішення закрити генконсульство США у Владивостоці. Також призупиняють роботу генконсульства в Єкатеринбурзі.

Про повідомив представник Держдепартаменту, передає ТАСС.

Таке рішення, за словами представника Держдепу, було прийнято для оптимізації роботи дипломатичної місії США в РФ.

"Держсекретар в тісній консультації з послом США в РФ Джоном Салліваном прийняв рішення закрити генконсульство США у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства США в Єкатеринбурзі в рамках наших постійних зусиль із забезпечення безпечної та надійної роботи дипломатичної місії США в Російській Федерації", - зазначив дипломат.

Раніше агентство Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація діючого американського президента Дональда Трампа повідомила Конгрес США про підготовлюване закриття генконсульства у Владивостоці і тимчасове припинення роботи генконсульства в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон заявив, що в Конгресі є сильний двопартійний консенсус щодо неприйнятності для національних інтересів США зовнішньої політики Росії.

Раніше в США погодили розширення санкцій проти "Північного потоку-2".