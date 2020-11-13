У Сенаті США обіцяють зберегти санкції проти РФ при новому президенті

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон підкреслив, що в Конгресі є сильний двопартійний консенсус щодо неприйнятності для національних інтересів США зовнішньої політики Росії. При зміні адміністрації послаблень режиму санкції з боку Вашингтона очікувати не варто.

Про це пише "Голос Америки".

Наголошується, що в обох партіях є сильне скептичне ставлення до Росії при Путіні.

"Це історична трагедія, що Путін вибрав цей шлях конфронтації, - ред.) замість того, щоб належним чином інтегруватися із Заходом. Тому, я думаю, що санкції залишаться в силі незалежно від того, хто буде президентом", - сказав сенатор.

зокрема, сенатор-республіканець висловив надію, що введені Вашингтоном санкції проти газопроводу "Північний потік-2" будуть діяти і далі.

«Ми продовжимо чинити тиск на Росію", – додав він.

Раніше в США погодили розширення санкцій проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерської конкуренцією.