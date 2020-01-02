У новорічну ніч в США загинули не менше 10 осіб

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Понад 200 людей загинули в США за весь рік внаслідок перестрілок

У Сполучених Штатах внаслідок інцидентів у переддень Нового року і в ніч на 1 січня загинули не менше 10 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на USA Today.

За інформацією видання, протягом декількох годин нового десятиліття загинули в тому числі двоє неповнолітніх хлопчиків. Також кілька перестрілок відбувалися в нічних клубах і барах.

Так, дві людини були смертельно поранені, коли чоловік відкрив стрілянину під час святкування 2020 року в клубі в Орландо, штат Флорида. А в нічному клубі в Лаббоку, штат Техас, стрілок вбив двох чоловіків, 17 і 24 років.

В Хантінгтоні, штат Західна Вірджинія, щонайменше семеро людей отримали поранення в результаті стрілянини в барі на початку Нового року.

Чотири людини в Сент-Луїсі були застрелені рано вранці. Троє були знайдені мертвими в одному місці, де четвертий потерпілий був поранений у ногу, але вижив. Один чоловік був смертельно поранений, а інший поранений в результаті окремого інциденту.

За даними поліції штату Айова, також був смертельно поранений хлопчик в Де-Мойні. Деталі уточнюються. Також двоє чоловіків були смертельно поранені в Філадельфії.

Згідно з базою даних, зібраної Associated Press, USA Today і Північно-Східного університету, в 2019 році в результаті масових вбивств загинуло понад 210 осіб. Всього сталося 41 масове вбивство, в тому числі 33 масових розстріли в таких місцях, як Ель-Пасо і Одеса, штат Техас; Дейтон, штат Огайо; Вірджинія-Біч, Вірджинія; і Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі.

Нагадаємо, у Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шість людей. Стрілянина сталася неподалік зі станцією метро "Либідська".