В США закрылись первые избирательные участки, появились предварительные результаты

В 19:00 по восточному времени (2:00 по Киеву) завершилось голосование в шести штатах США. В нескольких ключевых гонках за Сенат и должность губернатора появились первые, еще неполные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Голосование завершилось в Джорджии, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте, Виргинии и Индиане. Во Флориде закрылись участки в нескольких округах, остальные штаты голосуют до 20:00 по восточному времени (03:00 по Киеву).

Подсчитана лишь небольшая доля бюллетеней, так что это промежуточные данные. Победителей в этой гонке пока никто не объявлял.

Кентукки, Сенат (около 10% голосов): демократ Чарльз Букер - 50,5% , республиканец Энди Барр - 48,1% ;

(около 10% голосов): демократ Чарльз Букер - , республиканец Энди Барр - ; Флорида, Сенат (внеочередные выборы, около 28%): республиканка Эшли Муди - 50,8% , демократка Энджи Никсон - 48,1% ;

(внеочередные выборы, около 28%): республиканка Эшли Муди - , демократка Энджи Никсон - ; Флорида, губернатор (около 33%): демократ Дэвид Джолли - 52,8%, республиканец Байрон Дональдс - 46,1%.

Джорджия

Здесь одно из важнейших сражений за Сенат. Действующий сенатор-демократ Джон Оссофф противостоит республиканцу Майку Коллинзу. Оссофф - единственный сенатор-демократ, идущий на переизбрание в штате, где в 2024 году победил Трамп, поэтому республиканцы считают этот мандат главной целью.

У первых данных Оссофф впереди, однако доля подсчитанных бюллетеней пока близка к нулю.

На должность губернатора Джорджии баллотируется демократ Кейша Ланс Боттомс. В случае победы она станет первой темнокожей и первой женщиной-губернатором штата, а также первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США.

Южная Каролина и место Линдси Грэма

В Южной Каролине демократка Энни Андрюс соперничает с временной сенаторкой-республиканкой Дарлин Грэм. Мандат ранее принадлежал Линдси Грэмму, и после его смерти место в Сенате перешло в Дарлин Грэм. Андрюс пытается стать первой за десятилетие сенаторкой-демократкой от этого штата.

Шансы Андрюс остаются невысокими, но на прошлой неделе аналитики Sabato's Crystal Ball, проекту Вирджинского университета, сместили прогноз в пользу демократов. По средним данным опросов по состоянию на 27 октября, Грэм имела 47%, Андрюс - 45,2%.

Флорида проверяет перекроенную карту

В этом году республиканцы Флориды перекроили границы избирательных округов и нацелились на четыре мандата демократов в Палате представителей: 9-й, 14-й, 22-й и 25-й округа. За новыми пределами в 2024 году Трамп победил бы у них с преимуществом от 9 до 18 пунктов.

Флорида считает голоса быстро, поэтому результаты в этих округах станут одним из первых сигналов того, как складывается ночь.