ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США закрылись первые избирательные участки, появились предварительные результаты

02:25 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Екатерина Коваль
В США закрылись первые избирательные участки, появились предварительные результаты Фото: в США закрылись первые избирательные участки на выборах в Конгресс (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В 19:00 по восточному времени (2:00 по Киеву) завершилось голосование в шести штатах США. В нескольких ключевых гонках за Сенат и должность губернатора появились первые, еще неполные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Голосование завершилось в Джорджии, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте, Виргинии и Индиане. Во Флориде закрылись участки в нескольких округах, остальные штаты голосуют до 20:00 по восточному времени (03:00 по Киеву).

Подсчитана лишь небольшая доля бюллетеней, так что это промежуточные данные. Победителей в этой гонке пока никто не объявлял.

  • Кентукки, Сенат (около 10% голосов): демократ Чарльз Букер - 50,5%, республиканец Энди Барр - 48,1%;
  • Флорида, Сенат (внеочередные выборы, около 28%): республиканка Эшли Муди - 50,8%, демократка Энджи Никсон - 48,1%;
  • Флорида, губернатор (около 33%): демократ Дэвид Джолли - 52,8%, республиканец Байрон Дональдс - 46,1%.

Джорджия

Здесь одно из важнейших сражений за Сенат. Действующий сенатор-демократ Джон Оссофф противостоит республиканцу Майку Коллинзу. Оссофф - единственный сенатор-демократ, идущий на переизбрание в штате, где в 2024 году победил Трамп, поэтому республиканцы считают этот мандат главной целью.

У первых данных Оссофф впереди, однако доля подсчитанных бюллетеней пока близка к нулю.

На должность губернатора Джорджии баллотируется демократ Кейша Ланс Боттомс. В случае победы она станет первой темнокожей и первой женщиной-губернатором штата, а также первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США.

Южная Каролина и место Линдси Грэма

В Южной Каролине демократка Энни Андрюс соперничает с временной сенаторкой-республиканкой Дарлин Грэм. Мандат ранее принадлежал Линдси Грэмму, и после его смерти место в Сенате перешло в Дарлин Грэм. Андрюс пытается стать первой за десятилетие сенаторкой-демократкой от этого штата.

Шансы Андрюс остаются невысокими, но на прошлой неделе аналитики Sabato's Crystal Ball, проекту Вирджинского университета, сместили прогноз в пользу демократов. По средним данным опросов по состоянию на 27 октября, Грэм имела 47%, Андрюс - 45,2%.

Флорида проверяет перекроенную карту

В этом году республиканцы Флориды перекроили границы избирательных округов и нацелились на четыре мандата демократов в Палате представителей: 9-й, 14-й, 22-й и 25-й округа. За новыми пределами в 2024 году Трамп победил бы у них с преимуществом от 9 до 18 пунктов.

Флорида считает голоса быстро, поэтому результаты в этих округах станут одним из первых сигналов того, как складывается ночь.

Промежуточные выборы 3 ноября определят, сколько власти сохранят республиканцы и сам Трамп. О шансах обеих партий и возможных сценариях для Украины после выборов говорится в аналитическом материале РБК-Украина.

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что даже победа демократов не изменит американскую политику в отношении Киева. По его оценке, в интервью РБК-Украина, Украину ждут два сложных года. Большим риском помощи дипломат считает предстоящие выборы во Франции, где может победить Марин Ле Пен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Выборы в США Сенат США
Новости
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
Аналитика
Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией