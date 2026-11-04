В США закрылись первые избирательные участки, появились предварительные результаты
В 19:00 по восточному времени (2:00 по Киеву) завершилось голосование в шести штатах США. В нескольких ключевых гонках за Сенат и должность губернатора появились первые, еще неполные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Голосование завершилось в Джорджии, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте, Виргинии и Индиане. Во Флориде закрылись участки в нескольких округах, остальные штаты голосуют до 20:00 по восточному времени (03:00 по Киеву).
Подсчитана лишь небольшая доля бюллетеней, так что это промежуточные данные. Победителей в этой гонке пока никто не объявлял.
- Кентукки, Сенат (около 10% голосов): демократ Чарльз Букер - 50,5%, республиканец Энди Барр - 48,1%;
- Флорида, Сенат (внеочередные выборы, около 28%): республиканка Эшли Муди - 50,8%, демократка Энджи Никсон - 48,1%;
- Флорида, губернатор (около 33%): демократ Дэвид Джолли - 52,8%, республиканец Байрон Дональдс - 46,1%.
Джорджия
Здесь одно из важнейших сражений за Сенат. Действующий сенатор-демократ Джон Оссофф противостоит республиканцу Майку Коллинзу. Оссофф - единственный сенатор-демократ, идущий на переизбрание в штате, где в 2024 году победил Трамп, поэтому республиканцы считают этот мандат главной целью.
У первых данных Оссофф впереди, однако доля подсчитанных бюллетеней пока близка к нулю.
На должность губернатора Джорджии баллотируется демократ Кейша Ланс Боттомс. В случае победы она станет первой темнокожей и первой женщиной-губернатором штата, а также первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США.
Южная Каролина и место Линдси Грэма
В Южной Каролине демократка Энни Андрюс соперничает с временной сенаторкой-республиканкой Дарлин Грэм. Мандат ранее принадлежал Линдси Грэмму, и после его смерти место в Сенате перешло в Дарлин Грэм. Андрюс пытается стать первой за десятилетие сенаторкой-демократкой от этого штата.
Шансы Андрюс остаются невысокими, но на прошлой неделе аналитики Sabato's Crystal Ball, проекту Вирджинского университета, сместили прогноз в пользу демократов. По средним данным опросов по состоянию на 27 октября, Грэм имела 47%, Андрюс - 45,2%.
Флорида проверяет перекроенную карту
В этом году республиканцы Флориды перекроили границы избирательных округов и нацелились на четыре мандата демократов в Палате представителей: 9-й, 14-й, 22-й и 25-й округа. За новыми пределами в 2024 году Трамп победил бы у них с преимуществом от 9 до 18 пунктов.
Флорида считает голоса быстро, поэтому результаты в этих округах станут одним из первых сигналов того, как складывается ночь.
Промежуточные выборы 3 ноября определят, сколько власти сохранят республиканцы и сам Трамп. О шансах обеих партий и возможных сценариях для Украины после выборов говорится в аналитическом материале РБК-Украина.
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что даже победа демократов не изменит американскую политику в отношении Киева. По его оценке, в интервью РБК-Украина, Украину ждут два сложных года. Большим риском помощи дипломат считает предстоящие выборы во Франции, где может победить Марин Ле Пен.