У США закінчилися кошти на підтримку малого бізнесу під час коронавірусу

Програма захисту доходів для представників малого бізнесу в США на час пандемії коронавірусу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 млрд доларів на початковому етапі подачі заявок від бізнесменів. Про це повідомили в Адміністрації з питань малого бізнесу американського уряду, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що зараз відомство не може приймати нові заявки за програмою захисту доходів через ситуацію з виділеними коштами.

"Отже наразі ми не можемо додавати нових заявників по цій програмі", - повідомили в адміністрації.

У відомстві також також заявили про вичерпання інших фондів, передбачених на підтримку економіки під час надзвичайних ситуацій.

Президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план триетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу.

Насамперед буде знята частина обмежень з тих районів країни, де нові випадки зараження коронавірусною інфекцією не реєструвалися за останні сім днів. Це, за словами американського президента, 30% території США. Там обмеження, на його думку, можуть бути зняті вже "завтра". Трамп зазначив, що губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Раніше в США схвалили кредитування малого бізнесу на 168 мільярдів доларів.

Також РБК-Україна писало, що березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування на суму 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.