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В США призывают к санкциям против генпрокурора Болгарии за коррупцию и сотрудничество с россиянами

Фото: в США призывают к санкциям против генпрокурора Болгарии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Палате представителей США призвали министерство финансов США наложить санкции на генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева за его "коррупционные действия", угрожающие "стабильности и безопасности союзников НАТО в Европе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное членом Палаты представителей США от Республиканской партии Уорреном Дэвидсоном в Twitter.

В письме конгрессмен упоминает о коррупционных действиях Гешева - присвоении банковских учреждений и передаче критической инфраструктуры и оборонным компаниям "российским подсанкционным банкам и другим коррумпированным субъектам".

Также Дэвидсон отмечает, что игнорирование наложенных США санкций неприемлемо. Речь идет о случае, когда болгарский суд признал недействительными американские санкции, введенные в июне 2021 года против трех болгарских чиновников и контролируемых ими компаний. Один из них - бизнесмен и олигарх Василий Божков, обвиняемый в сотрудничестве с россиянами с целью создать канал влияния на правительство Болгарии.

По словам Дэвидсона, тогда подсанкционные лица шантажировали действующих министров уголовными обвинениями по богу генпрокурора страны.

Напомним, 15 октября, российские хакеры атаковали сайт администрации президента Болгарии Румена Радева.

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Болгария