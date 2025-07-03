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США призвали Иран встать на путь мира и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

Четверг 03 июля 2025 02:25
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США призвали Иран встать на путь мира и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ Фото: спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты призвали Тегеран возобновить полноценное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было приостановлено после ударов по иранским ядерным объектам.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для СМИ 2 июля.

Она назвала решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ "неприемлемым", особенно учитывая то, что, по ее словам, Тегеран имеет возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания.

"Тегеран должен без дальнейших проволочек полностью возобновить сотрудничество с МАГАТЭ", - подчеркнула Брюс.

Представитель Госдепартамента также отметила, что Иран должен соблюдать соглашение о гарантиях, предусмотренное Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, правительство страны должно предоставить Агентству необходимую информацию для выяснения и урегулирования затянувшихся вопросов относительно незадекларированных ядерных материалов.

Приостановление ядерных переговоров США и Ирана

После ударов Израиля и США по объектам ядерной инфраструктуры, Тегеран прекратил любые переговоры с Вашингтоном по своей ядерной программе.

Кроме того, Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и заявил о возможности выхода из ДНЯО.

В США заявили о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. Однако для этого режим аятоллы Хаменеи должен полностью отказаться от амбиций по ядерному оружию.

Трамп не исключил смягчения санкций против Ирана, но выдвинул условие для этого.

В то же время, Тегеран выдвинул свои требования для возобновления диалога с США.

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