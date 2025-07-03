США призвали Иран встать на путь мира и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Соединенные Штаты призвали Тегеран возобновить полноценное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было приостановлено после ударов по иранским ядерным объектам.
Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для СМИ 2 июля.
Она назвала решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ "неприемлемым", особенно учитывая то, что, по ее словам, Тегеран имеет возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания.
"Тегеран должен без дальнейших проволочек полностью возобновить сотрудничество с МАГАТЭ", - подчеркнула Брюс.
Представитель Госдепартамента также отметила, что Иран должен соблюдать соглашение о гарантиях, предусмотренное Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Кроме того, правительство страны должно предоставить Агентству необходимую информацию для выяснения и урегулирования затянувшихся вопросов относительно незадекларированных ядерных материалов.
Приостановление ядерных переговоров США и Ирана
После ударов Израиля и США по объектам ядерной инфраструктуры, Тегеран прекратил любые переговоры с Вашингтоном по своей ядерной программе.
Кроме того, Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и заявил о возможности выхода из ДНЯО.
В США заявили о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. Однако для этого режим аятоллы Хаменеи должен полностью отказаться от амбиций по ядерному оружию.
Трамп не исключил смягчения санкций против Ирана, но выдвинул условие для этого.
В то же время, Тегеран выдвинул свои требования для возобновления диалога с США.
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