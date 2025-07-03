США призвали Иран встать на путь мира и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

Соединенные Штаты призвали Тегеран возобновить полноценное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было приостановлено после ударов по иранским ядерным объектам.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для СМИ 2 июля.

Она назвала решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ "неприемлемым", особенно учитывая то, что, по ее словам, Тегеран имеет возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания.

"Тегеран должен без дальнейших проволочек полностью возобновить сотрудничество с МАГАТЭ", - подчеркнула Брюс.

Представитель Госдепартамента также отметила, что Иран должен соблюдать соглашение о гарантиях, предусмотренное Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, правительство страны должно предоставить Агентству необходимую информацию для выяснения и урегулирования затянувшихся вопросов относительно незадекларированных ядерных материалов.