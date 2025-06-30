Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров по ядерной сделке
Постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампом до тех пор, пока Вашингтон "диктует" условия.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По его словам, Иран готов к переговорам, однако после ударов США по ядерным объектам страны "надлежащих условий для нового раунда переговоров нет, а также нет никаких запросов о переговорах и встрече с президентом".
По словам Иравани, заявления Трампа о том, что Иран должен пойти на "безоговорочную капитуляцию" выглядят, как попытка США "диктовать Тегерану свою волю".
"Если они готовы к переговорам, то и мы будем готовыми к этому, но если они хотят диктовать нам условия, то никакие переговоры с ними невозможны", - добавил он.
Переговоры по ядерной программе Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов смягчить санкции против Ирана. По словам американского лидера, он пойдет на такой шаг, если Тегеран будет "вести себя мирно" и если он сможет показать, что "больше не причинит вреда".
Его слова были частью кампании давления с целью вернуть Иран к переговорам о ядерной программе.
Одним из главных требований Вашингтона к Тегерану остается отказ от обогащения урана, который можно использовать для создания ядерного оружия.
Постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не намерен прекращать обогащение урана.
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