США замовили комерційні літаки для допомоги в евакуації з Афганістану

Сполучені Штати попросили шість комерційних авіакомпаній допомогти в транспортуванні людей після їх евакуації з Афганістану. Оскільки Вашингтон прагне прискорити темпи від'їзду американців і піддаються ризику афганців з Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пентагон заявив, що він попросив 18 цивільних літаків з United Airlines, American Airlines, Delta Air та інших авіакомпаній для перевезення людей з тимчасових пунктів після їх висадки з Афганістану, спираючись на індустрію, до якої він востаннє звертався під час війни в Іраку у 2003 році.

Цей крок підкреслює труднощі, з якими стикається Вашингтон при проведенні евакуації після стрімкого захоплення влади талібами, і став лише третім випадком, коли американські військові задіяли цивільні літаки.

"Нам потрібно більше літаків", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines і приватна компанія Omni Air нададуть по три літаки, два - Hawaiian Airlines і ще чотири літаки виділить United Airlines.

American Airlines і Delta заявили, що почнуть польоти з надання допомоги в понеділок, 23 серпня, і, поряд з іншими перевізниками, вітали заклик надати допомогу американським військовим в умовах гуманітарної кризи.