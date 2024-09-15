Зеленский заявил, что Украина не может оснастить даже 4 из 14 необходимых бригад
В настоящее время в Украине наблюдается нехватка вооружения. Поэтому страна не может оснастить даже 4 из 14 бригад, которые нужно подготовить.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью журналисту Фариду Закарии на CNN.
Он отметил, что поставка помощи от партнеров происходит медленно.
"Во-первых, все происходит очень медленно. Во-вторых, нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета мы не оснастили даже 4 (бригады - ред.)", - рассказал Зеленский.
Также он добавил, что во время восьмимесячной паузы, когда Конгресс США не мог принять положительное решение о помощи Украине, были использованы все резервы.
"Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было", - сказал президент.
Напомним, что в этом же интервью глава государства назвал основные пункты плана победы Украины, который в сентябре будет представлен президенту США Джо Байдену. По его словам, они включают вопросы безопасности, а также военной и экономической поддержки.
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