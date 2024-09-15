ua en ru
Вс, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заявил, что Украина не может оснастить даже 4 из 14 необходимых бригад

Воскресенье 15 сентября 2024 19:56
UA EN RU
Зеленский заявил, что Украина не может оснастить даже 4 из 14 необходимых бригад Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В настоящее время в Украине наблюдается нехватка вооружения. Поэтому страна не может оснастить даже 4 из 14 бригад, которые нужно подготовить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью журналисту Фариду Закарии на CNN.

Он отметил, что поставка помощи от партнеров происходит медленно.

"Во-первых, все происходит очень медленно. Во-вторых, нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета мы не оснастили даже 4 (бригады - ред.)", - рассказал Зеленский.

Также он добавил, что во время восьмимесячной паузы, когда Конгресс США не мог принять положительное решение о помощи Украине, были использованы все резервы.

"Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было", - сказал президент.

Напомним, что в этом же интервью глава государства назвал основные пункты плана победы Украины, который в сентябре будет представлен президенту США Джо Байдену. По его словам, они включают вопросы безопасности, а также военной и экономической поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский
Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США