В США загадочно исчез генерал ВВС, который руководил секретными программами Пентагона

Итак, почти две недели в штате Нью-Мексико ищут пропавшего генерал-майора ВВС США в отставке Уильяма Нила Маккасленда. Высокопоставленный офицер, чья карьера была неразрывно связана с самыми современными космическими разработками и тайнами НЛО, исчез при обстоятельствах, которые уже назвали "кризисом национальной безопасности"

Хронология таинственного исчезновения

По данным офиса шерифа округа Берналилло, Уильям Нил Маккасленд исчез в пятницу, 27 февраля 2026 года. Примерно в 11:00 утра 68-летний генерал вышел из своего дома пешком, вероятно, на прогулку или пробежку и с тех пор не выходил на связь с семьей или друзьями.

Следствие обеспокоено тем, что генерал, который является опытным активистом и любителем горных походов, оставил дома мобильный телефон и часы, что для него было совсем нехарактерно.

На следующий день власти объявили "Silver Alert" - режим розыска пожилых людей с медицинскими проблемами. Жена генерала, Сьюзен Уилкерсон, позже уточнила, что речь не идет о деменции, однако "определенный медицинский риск" таки существует.

Несмотря на привлечение сотен добровольцев, вертолетов и поисковых собак, за 13 дней поисков не было найдено ни одной зацепки.

Почему это дело государственного уровня

К розыску официально присоединилось ФБР и специалисты авиабазы Киртленд. Еще бы, Маккасленд - не просто военный пенсионер. Он считается одним из самых опытных офицеров Воздушных сил США. Кроме того, по данным Воздушных сил, Маккасленд занимал одни из самых деликатных должностей в вооруженных силах США.

Так, послужной список генерала включает должности, где он имел доступ к наиболее охраняемым секретам США, в частности, он был:

главным инженером программы GPS Министерства обороны США;

директором системной программы управления космических лазерных проектов;

директором специальных программ в Пентагоне.

Также он командовал авиабазой Райт-Паттерсон - базой, которая давно фигурирует в популярных теориях о возможных исследованиях обломков, связанных с НЛО.

А после отставки Маккасленд сотрудничал с компанией Тома Делонга "To The Stars", которая занимается изучением неидентифицированных аномальных явлений.

Конспирология или реальная угроза?

Журналист-расследователь Росс Култхарт назвал это исчезновение "кризисом национальной безопасности", поскольку генерал "носит в своей голове самые чувствительные тайны США".

Особую остроту ситуации добавляет тот факт, что Маккасленд исчез всего через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп пообещал рассекретить правительственные архивы об НЛО.

Жена генерала Сьюзен призывает общественность не верить в "теории о похищении инопланетянами" или спецоперации, хотя сама в шутку предположила, что "телепортация на материнский корабль" была бы лучшим объяснением отсутствия каких-либо следов в горах Сандия.

Состояние поисков на сегодня

По состоянию на 11 марта 2026 года полиция обратилась к более 600 жителям района с просьбой предоставить записи с дверных видеозвонков и автомобильных регистраторов.

Сейчас официальная версия остается неизменной - исчезновение без признаков преступления, однако ФБР продолжает проверять все возможные сценарии.