США зафиксировали не менее 10 случаев применения Россией ракет КНДР против Украины

В Госдепартаменте США заявили о не менее 10 случаях применения российскими захватчиками северокорейских ракет в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Голосу Америки " заявила Чон Пак, высокопоставленная чиновница США, занимающаяся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте.

Чиновница отметила, что США "беспокоит" то, что КНДР продает оружие России для применения против Украины, в том числе против гражданской инфраструктуры.

"Нас это очень беспокоит. Было, по меньшей мере, 10 случаев применения ракет КНДР на поле боя. Следовательно, нас очень беспокоит то, что это означает для распространения оружия в будущем, и как это усугубляет ситуацию", - сказала Чон Пак.

По информации США, Северная Корея уже поставила в Россию не менее 10 тысяч контейнеров с вооружением.

Применение Россией северокорейских боеприпасов против Украины