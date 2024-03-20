США зафиксировали не менее 10 случаев применения Россией ракет КНДР против Украины
В Госдепартаменте США заявили о не менее 10 случаях применения российскими захватчиками северокорейских ракет в войне против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" заявила Чон Пак, высокопоставленная чиновница США, занимающаяся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте.
Чиновница отметила, что США "беспокоит" то, что КНДР продает оружие России для применения против Украины, в том числе против гражданской инфраструктуры.
"Нас это очень беспокоит. Было, по меньшей мере, 10 случаев применения ракет КНДР на поле боя. Следовательно, нас очень беспокоит то, что это означает для распространения оружия в будущем, и как это усугубляет ситуацию", - сказала Чон Пак.
По информации США, Северная Корея уже поставила в Россию не менее 10 тысяч контейнеров с вооружением.
Применение Россией северокорейских боеприпасов против Украины
В декабре 2023 года в Белом доме заявили, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно снабжала РФ боеприпасами в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил 16 февраля, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства для обстрелов Украины.
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