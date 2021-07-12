У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі

Національна метеослужба США зафіксувала в Долині смерті температуру 130 градусів за Фаренгейтом (+54 градуси Цельсія).

Якщо цей показник буде верифікований, то він стане одним з найвищих, коли-небудь зареєстрованих на Землі.

Температура поверхонь була ще вище. Один з рейнджерів зафіксував, що асфальт біля центру для відвідувачів нагрівся до 178 градусів за Фаренгейтом (+81,1 градуса Цельсія).

Метеослужба США видала попередження про небезпеку спеки, особливо для дітей і літніх людей.