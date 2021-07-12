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У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі

Автор: Анастасія Рокитна

У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі. Спека в Долині смерті підняла стовпчик термометра до +54 градуси Цельсія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Національна метеослужба США зафіксувала в Долині смерті температуру 130 градусів за Фаренгейтом (+54 градуси Цельсія).

Якщо цей показник буде верифікований, то він стане одним з найвищих, коли-небудь зареєстрованих на Землі.

Температура поверхонь була ще вище. Один з рейнджерів зафіксував, що асфальт біля центру для відвідувачів нагрівся до 178 градусів за Фаренгейтом (+81,1 градуса Цельсія).

Метеослужба США видала попередження про небезпеку спеки, особливо для дітей і літніх людей.

Нагадаємо, у Лапландії зафіксували найвищу температуру за більш ніж сто років.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг.

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