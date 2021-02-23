У США затримали дружину наркобарона Ель Чапо. Її підозрюють у наркоторгівлі

Очікується, що Айспуро з'явиться у федеральному суді Вашингтона у вівторок, 23 лютого. Вона має подвійне громадянство США і Мексики.

Її чоловік, 63-річний Хоакін Гусман на прізвисько Ель Чапо, з липня 2019 року відбуває довічне покарання за наркоторгівлю.

Він очолював наркокартель "Сіналоа" і вважається одним з найвідоміших злочинців сучасності. Влада США вважає його відповідальним за контрабанду в країну сотень тонн кокаїну протягом 25 років.

Коронель Айспуро будуть пред'явлені звинувачення в тому, що вона допомагала йому керувати злочинною імперією. По одному пункту її звинувачують у змові з метою поширення декількох видів наркотиків в Сполучених Штатах.

Міністерство юстиції США звинуватило її в тому, що вона допомогла чоловіку втекти з мексиканської в'язниці у 2015 році і брала участь у плануванні другого втечі з в'язниці до екстрадиції Гусмана в США.

За словами представників прокуратури, планування втечі було масштабним, і його дружина грала в цьому ключову роль. "Ель Чапо" втік через лаз під душовою кабіною у своїй камері.

Його сини від першого шлюбу купили нерухомість поруч з в'язницею, а GPS-годинник, таємно пронесені в тюрму, дали копачам його точне місцеперебування. Гусман втік, проїхавши по виритому тунелю завдовжки більше півтора кілометра на спеціально пристосованому для втечі невеликому мотоциклі.

Айспуро називають самою відданою дружиною запеклого злочинця. Вона присутня майже на кожному засіданні суду над Ель Чапо в Нью-Йорку, який тривав три місяці.

Зазначимо, що Ель-Чапо народився в бідній сім'ї в штаті Сіналоа на північному заході Мексики. Його злочинний бізнес приніс йому такі доходи, що у 2009 році журнал Forbes помістив його на 701 сходинку свого рейтингу. Його стан оцінювався тоді приблизно в один мільярд доларів.