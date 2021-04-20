СБУ затримала хакера, який вкрав десятки мільйонів доларів з банків США і Канади

В Херсонській області українські правоохоронці спільно з американськими колегами затримали українського хакера, який займався крадіжкою реквізитів доступу до банківських рахунків в США і Канаді. Йому вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки

"Кіберфахівці СБУ, спільно з американськими правоохоронними органами, заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера. За попередніми даними, зловмиснику вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерської спільноти. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

За словами правоохоронців, вже задокументовано, що зловмиснику вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад $300 тисяч. Надалі персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торговельні майданчики у "DarkNet".

"Точна сума збитків, завданих зловмисником встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів. Під час проведення слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера. У підозрюваного вилучено комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення", - повідомили в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування у межах провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.