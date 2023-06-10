Нарушали права человека. США ввели санкции против двух китайских компаний
США ввели запрет на импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ninestar, четвертый производитель лазерных принтеров в мире, и Xingjang Zhongtai Chemical с 9 июня не допускаются к цепочке поставок в США за участие в деловой практике, направленной против уйгуров Китая и других преследуемых групп.
По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, в основном уйгуры и мусульманские меньшинства, содержатся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян в последние годы.
По результатам правительственно проверки выявлено, что Ninestar и восемь ее дочерних компаний в Чжухае вместе с Xinjiang Zhongtai Chemical сотрудничали с правительством Китая по вербовке, перевозке, укрывательству и приему на принудительный труд уйгуров, казахов и кыргызов.
США ввели ряд санкций против китайских компаний
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и Иране за помощь в закупке деталей и технологий для создания Ираном баллистических ракет.
Под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.
Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.