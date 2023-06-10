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Нарушали права человека. США ввели санкции против двух китайских компаний

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Суббота 10 июня 2023 02:40
Нарушали права человека. США ввели санкции против двух китайских компаний Фото: США ввели санкции против двух китайских компаний (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ввели запрет на импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ninestar, четвертый производитель лазерных принтеров в мире, и Xingjang Zhongtai Chemical с 9 июня не допускаются к цепочке поставок в США за участие в деловой практике, направленной против уйгуров Китая и других преследуемых групп.

По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, в основном уйгуры и мусульманские меньшинства, содержатся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян в последние годы.

По результатам правительственно проверки выявлено, что Ninestar и восемь ее дочерних компаний в Чжухае вместе с Xinjiang Zhongtai Chemical сотрудничали с правительством Китая по вербовке, перевозке, укрывательству и приему на принудительный труд уйгуров, казахов и кыргызов.

США ввели ряд санкций против китайских компаний

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и Иране за помощь в закупке деталей и технологий для создания Ираном баллистических ракет.

Под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.

Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.

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