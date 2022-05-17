ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

IT-фахівці з Північної Кореї обходять санкції і влаштовуються на роботу в США, - ФБР

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 17 травня 2022 01:52
IT-фахівці з Північної Кореї обходять санкції і влаштовуються на роботу в США, - ФБР Прапор КНДР (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Офіційні особи США застерігають підприємства від ненавмисного найму IT-персоналу з Північної Кореї, заявивши, що шахраї-фрілансери використовували можливості віддаленої роботи, щоб приховати свою справжню особистість і заробити гроші для Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У документі, випущеному Міністерством фінансів і ФБР, говориться, що ці зусилля спрямовані на те, щоб обійти санкції США й отримати гроші для програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Багато північнокорейських робітників раніше видавали себе за вихідців з Південної Кореї, Японії та інших азійських країн. На думку ФБР, визначити громадян Північної Кореї можна за відмовою від участі у відеодзвінках і бажанні отримання платежів у віртуальній валюті.

Нагадаємо, напередодні у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. У пацієнта виявили "Омікрон". У Північній Кореї також заявляли, що в цілому 42 людини померли від наслідків хвороби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР ФБР Северная Корея
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну