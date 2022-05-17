IT-фахівці з Північної Кореї обходять санкції і влаштовуються на роботу в США, - ФБР

Офіційні особи США застерігають підприємства від ненавмисного найму IT-персоналу з Північної Кореї, заявивши, що шахраї-фрілансери використовували можливості віддаленої роботи, щоб приховати свою справжню особистість і заробити гроші для Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У документі, випущеному Міністерством фінансів і ФБР, говориться, що ці зусилля спрямовані на те, щоб обійти санкції США й отримати гроші для програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Багато північнокорейських робітників раніше видавали себе за вихідців з Південної Кореї, Японії та інших азійських країн. На думку ФБР, визначити громадян Північної Кореї можна за відмовою від участі у відеодзвінках і бажанні отримання платежів у віртуальній валюті.